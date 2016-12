Bräunlingen Bedrunka und Hirterreichen Jahresziel

Zehn Jahre dabei sind Antonio Rodrigues und Reinhard Albicker, fünf Jahre Zehra Jusic, Nicole Ganter.

Rudolf Fischer ging nach 23 Jahren Betriebszugehörigkeit in den Ruhestand. In seiner Rede dankte Geschäftsführer Ludwig Kellner seinen treuen Mitarbeitern für das große Engagement und ihre vorbildlichen Leistungen in den vergangenen Jahren.

Sein Dank galt auch allen Mitarbeitern, die zuletzt "Großartiges" geleistet haben, um das geplante Jahresziel zu erreichen. Auf 2017 blickt Kellner sehr optimistisch und rechnet weiterhin mit steigendem Umsatz.