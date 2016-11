Bräunlingen  Barth  stellt Schnaps aus Honig her

Doch im Gegensatz zu Äpfeln oder Birnen gibt es bei einem Honigbrand keinen vorgegebenen Abgabesatz. Der Alkoholanteil muss durch einen Probebrand ermittelt werden. Der wiederum wird von der Zentralstelle für Abfindungsbrennen in Stuttgart angeordnet. Und so wurden, um den Kessel von 150 Litern zu füllen, aus jedem Fass 50 Liter abgenommen. Zollpflichtig ist die gesamte Menge an Alkohol, die bei dem Vorgang anfällt, für die Herstellung von Edelbrand ist nur der Mittelteil geeignet. Und den gilt es abzutrennen. Hierfür hat Ansgar Barth ein ganz besonderes Näschen, wobei er lieber mehr abtrennt, denn Qualität ist ihm sehr wichtig. Am Anfang werden Fläschchen von 100 Milliliter abgefüllt, die Barth zunächst mit der Nase und beim Feintuning mit dem Gaumen prüft. Danach läuft die Gutware in den bereitgestellten Edelstahleimer, während die beiden Zollbeamten mit einer geeichten Spindel über den Auftrieb den Alkoholgehalt des Vorlaufs bestimmen und ins Brennbuch eintragen.

Dabei wird die Temperatur gemessen und der Wert über eine Eichtabelle auf 20 Grad Celsius umgerechnet. Währenddessen kontrolliert Ansgar Barth die Temperatur am Kessel. Sinkt diese, kommt der Nachlauf. Wiederum mit 100-Milliliter-Fläschchen trennt er diesen blitzschnell sauber ab. Und die beiden Herren vom Zoll ermitteln auch bei der guten Ausbeute und dem Nachlauf den Alkoholgehalt. Der Gesamtbetrag wird auf 100 Liter Maische umgerechnet und auf eine Stelle abgerundet. Nach Abzug eines Freibetrages steht dann die Menge an Alkohol fest, für die Ansgar Barth zu bezahlen hat.

Gesetz stammt noch aus der Kaiserzeit

"So läuft das nach dem Branntweinmonopolgesetz", sagt Edgar Kossel, "einem der ältesten Gesetze. Es stammt noch aus der Kaiserzeit." Beim Brennvorgang selbst fungieren die beiden sehr umgänglichen Zollbeamten als Beobachter. "In der Regel arbeiten die Leute anständig", bemerkt Edgar Eisenring, "doch wenn wir Bedenken haben, brennen wir selbst." Das komme allerdings sehr selten vor.

Die zweiten 150 Liter brennt Ansgar Barth alleine, denn durch die anteilmäßige Entnahme für den Probebrand steht der Steuersatz hierfür fest. Allerdings wird bei der nächsten Aktion erneut ein Probebrand fällig. Mit Quellwasser aus den Höhenlagen des Schwarzwaldes, mehr verrät er nicht, wird der Edelbrand anschließend auf 40 Prozent eingestellt, gefiltert und in Flaschen abgefüllt.

Es bestehe noch die Möglichkeit, den Schnaps mit Honig zu versüßen und einzufärben. Doch der erste Start erfolgt als Klarer ohne Zusätze. Das Ergebnis präsentiert Ansgar Barth am 13. November auf dem Kreativmarkt in Rötenbach der Öffentlichkeit. Vor allem seine Imkerkollegen seien schon sehr gespannt, meint er.

Doch zunächst steht am heutigen Samstag in Barth's Hüsli in Unterbränd wieder ein Volkshochschulkurs über die Herstellung von Edelbränden unter dem Motto "Von der Obstwiese in die Flasche" auf dem Programm.

Nach einem Kurs für Hobbybrenner an der Uni Hohenheim im Jahr 2009 stellt Ansgar Barth seit 2010 eigenen Schnaps her, zunächst für Hausgäste. Seither ist er dem Vorsatz treu geblieben, dafür nur lokal vorkommende Früchte und Beeren zu verwenden. Er möchte beweisen, dass das, was hier wächst, nicht schlecht ist. Rund um Bräunlingen hat er mittlerweile auch Streuobstwiesen gepachtet, die er pflegt und die ihm Obst für seine Schnapsherstellung liefern.