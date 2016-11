Bräunlingen-Döggingen (mi). Bäckermeister Robert Schorp hat am Mittwoch einen weiteren Fernsehauftritt. In der Sendung "Kaffee oder Tee" ab 16.05 Uhr auf SWR 3 wird Schorp, Referent an der Bäckereiakademie in Weinheim, die Herstellung von Dögginger Seelen, überbackene Variationen mit Schinken und Käse und Birnen mit Gorgonzola, zeigen.