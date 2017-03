Bräunlingen B 31: Dögginger Tunnel ab sofort wieder geöffnet

Seit dem 5. März musste nach einem Fahrzeugbrand die nördliche Tunnelröhre wegen der entstandenen Schäden aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. Unter Beteiligung von Fachgutachtern und Fachfirmen wurde nach dem Brandereignis festgestellt, dass die gesperrte Röhre erst wieder freigegeben werden kann, wenn der Schadensumfang ermittelt und die sicherheitstechnische Einrichtung in wesentlichen Teilen wieder in Stand gesetzt sind. Zügig wurden nun die dafür zwingend notwendigen Arbeiten umgesetzt, so dass der Verkehr auf der B 31 schon nach kurzer Zeit weitgehendst wieder ungehindert fließen kann.

Die Tunnelröhren wurden zudem gereinigt und durch eine Fachfirma dekontaminiert. Bei einem Vororttermin am Mittwoch mit Vertretern des Straßenbauamtes, des Regierungspräsidiums Freiburg sowie weiterer Fachbeteiligter wurden die ausgeführten Reparaturarbeiten geprüft und die sicherheitsrelevanten Punkte bewertet.

Alle Anlagenteile, die durch den Brand beschädigt wurden, sind soweit wieder Instand gesetzt, dass die Verkehrssicherheit im Tunnel gewährleistet ist und die nördliche Tunnelröhre für den Verkehr wieder freigegeben werden kann. Nichts desto trotz müssen im weiteren Verlauf noch zusätzliche Instand- und Erneuerungsarbeiten geplant und ausgeführt werden, um die dauerhafte Betriebsfähigkeit des Tunnels zu gewährleisten. Beispielsweise muss der Beton an den Randeinfassungen instand gesetzt, die Notrufnischenverkleidung und einige weniger sicherheitsrelevante Anlagenteile erneuert werden.