Bräunlingen. Etwa 10 000 Euro Sachschaden ist bei einem Unfall am Sonntag, gegen 9.10 Uhr, auf der Dögginger Straße entstanden. Ein 31-jähriger Fahrer eines Auto-Gespannes befuhr die Dögginger Straße in Richtung Hüfingen. In einer leichten Rechtskurve löste sich der Anhänger von der Kupplung und rollte geradeaus weiter. An der Kreuzung Dögginger Straße/Hüfinger Straße stieß der führerlose Anhänger mit dem Wagen eines 51-Jährigen zusammen. Personen wurden nach Angaben der Polizei nicht verletzt. Warum sich der Anhänger vom Zugfahrzeug selbständig lösen konnte, wird derzeit ermittelt. Erst vor einer Woche hatte sich ein ähnlicher Unfall bei Grüningen ereignet. Damals hatte der Fahrer die Anhängekupplung nicht korrekt eingerastet.