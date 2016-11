Bräunlingen Ausweichorgel: von wegen Notlösung

Bräunlingen-Döggingen (mi). Kantor Frank Rieger ist sichtlich glücklich über das Gastspiel in der Dögginger Pfarrkirche. "Es ist durchaus keine Notlösung in Ermangelung der derzeitigen Möglichkeiten in der Stadtkirche, es macht richtig Spaß, auf dieser Orgel zu spielen", sagte er zu Beginn seines beeindruckenden Orgelkonzerts.