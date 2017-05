Bräunlingen Ausblick auf die Gewerbeschau

In der Stadtverwaltung lehnt man sich trotz sprudelnder Steuereinnahmen aber nicht zurück, sondern versucht durch Fördermaßnahmen den Arbeitsplatz Bräunlingen zu stärken.

Dazu zählt etwa die Organisation der Gewerbeschau alle drei Jahre in und um die Stadthalle, die 2018 wieder mit großer Oldtimerschau stattfinden wird, an der 2015 rund 60 Betriebe teilgenommen haben und 14 000 Besucher gezählt worden waren. Zwischen 40 000 und 45 000 Euro lässt sich die Stadt die Organisation der Gewerbeschau dabei kosten.

"Ein guter Kontakt zur heimischen Wirtschaft ist uns sehr wichtig", sagt Hauptamtsleiter Jürgen Bertsche. Und zu dessen Pflege gehört auch die 1998 ins Leben gerufene Wirtschaftsrunde, zu der ein- bis zweimal im Jahre eingeladen wird. Weil es in der Stadt keinen Gewerbeverein gebe, habe die Stadt seinerzeit diese Kontaktrunde ins Leben gerufen, erinnert sich Bertsche, der federführend im Rathaus diese Runde und auch die Gewerbeschau organisiert. Dabei ist es bis heute geblieben. Neben Treffs in städtischen Räumen, gab es seither eine Reihe von Betriebsbesichtigungen, aber auch Exkursionen ins Technikmuseum in Mannheim, ins Wirtschaftsministerium oder zu Daimler in Sindelfingen.