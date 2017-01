Bräunlingen Aus Bräunlingen nehmen sechs Fastnachtsgruppen teil

Villingen hat in seinem Jubiläumsjahr die Ehre, das zum fünften Mal stattfindende, vom jahrhundertealten Bund der Zähringerstädte getragene Narrentreffen, zu veranstalten. Die heutige enge Zusammengehörigkeit reicht bis in die Gründungszeit der meisten Städte zurück. Mit am 28. und 29. Januar dabei sind über 60 Gruppen und bis zu 5000 Narren und Musiker.

In der auf ihre Wurzeln sehr stolzen Zähringerstadt Villingen findet damit ein Ereignis statt, das es in dieser Form bisher noch nicht gegeben hat. Die Schwäbisch-Alemannische Fastnacht mit ihrem alten Brauchtum im Zusammenwirken mit den unterschiedlichsten Vertretern aus den Zähringerstädten dürfte für ein einmaliges Stimmungsbild in der Stadt und der Region sorgen.

Am Sonntag, 29. Januar, findet der große Umzug mit 5000 Teilnehmern in Villingen statt.