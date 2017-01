In der Gauchachhalle eröffnet der Sportverein am Samstag, 14. Januar, um 20 Uhr den Reigen der närrischen Veranstaltungen in Döggingen. DJ Borni wird mit fetziger Musik den Gästen mächtig einheizen. Eine Gruppe des Tanzstudios Movimento aus Hüfingen sorgt für weitere Unterhaltung. Die Stimmung auf den Höhepunkt bringen wollen die Musiker der Guggenmusik "Haevy Blechs" aus Wutachtal. Voller Vorfreude präsentieren die Vorstandsmitglieder Lucas Wehinger (links) und Christian Flihs das Plakat. Foto: Minzer