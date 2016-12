Bräunlingen Arbeitgeber nehmen Stellung

"Wir wollen wieder auf einen soliden Kurs kommen", sagte Rosenstihl gestern zum laufenden Konsolidierungsprozess. Den müsste allerdings auch die Belegschaft mittragen. Der Veränderungsprozess schlage bis auf die Arbeitsplätze durch und hier sei auch der Veränderungswille der Mitarbeiter gefragt, denn nur mit hoher Flexibilität könne man dauerhaft am Markt bestehen.

Rosenstihl und Kahl bedauern sehr, dass durch Gewerkschaftsaktionen wie jener am Montag das Image des Unternehmens Schaden nehme. Dabei habe man sich in den vergangenen Jahren bei einem zunehmend verschärften Marktumfeld stets an alle tariflichen Abmachungen gehalten. Teilweise würden Mitarbeiter sogar übertariflich bezahlt.

Und auch das Weihnachtsgeld als freiwillige Leistung sei bereits überwiesen. Die Rücknahme eines Teils der Produktion aus dem Werk in Ungarn seit dem Spätsommer sei nicht geplant gewesen, aber einem schnellen Auftragsabbau geschuldet.

"Wir hatten ein sehr bescheidenes Jahr 2015 und in diesem Jahr eine Auftragsentwicklung, mit der man angesichts der zuletzt milden Winter und dem harten Wettbewerb nicht rechnen konnte. Das ist erfreulich für uns, weckte aber in der Belegschaft falsche Hoffnungen", meint Rosenstihl.

Jetzt aber mehr Geld zu verlangen, sei in der Konsolidierungsphase der falsche Weg.

Das Unternehmen ist bei fünf Anbietern am deutschen Markt mit rund 35 Prozent Anteil Marktführer. Mit der Aufrüstung von Lastwagen und Kehrmaschinen aus dem Schweizer Mutterhaus Boschung hat man sich breiter aufgestellt und vom Winter unabhängiger gemacht. Dazu zählt auch die Verlagerung von Großräumfahrzeugen ins lohngünstigere Ungarn.