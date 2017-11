Bräunlingen Applaus für Sonntagspredigt

Auch er habe zu danken, dass er in der Pfarrei das Miteinander einer Gemeinde erleben durfte, so Pfarrer Steinger. Doch nicht nur als Geistlicher fand er viel Zuneigung, auch als sympatischer Mitbürger hatte er nicht zuletzt bei seinen regelmäßigen Wanderungen im Ort und der Umgebung sehr schnell die Herzen der Dögginger erobert.

Besonders angetan haben es ihm die Kinder, die denn auch in diesem Gottesdienst recht zahlreich vertreten waren und "immer wahnsinnig gern zu Ihnen gekommen sind", so Daniela Straub. Schon als Vikar waren ihm die Kinder ein besonderes Anliegen, worauf auch die Gründung einer Pfadfindergruppe in seiner Zeit als Vikar in Bad Dürrheim hinweist. Im Pfarrsaal hatte die Bevölkerung Gelegenheit, bei einem Sektempfang sich persönlich zu verabschieden. Davon machte denn neben zahlreichen Mitbürgern auch Ortsvorsteher Dieter Fehrenbacher namens der politischen Gemeinde ebenso Gebrauch wie Abordnungen des Pfarrgemeinderats, der Ministranten, des Gemeindeteams, der Frauengemeinschaft und dem Team Kindgerechter Gottesdienst.