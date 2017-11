Bräunlingen Anschauliches Bild der Stadt um 1820 bis 1840

Bräunlingen. Gleich mehrere Attraktionen gibt es am Sonntag, 3. Dezember, im Kelnhof-Museum in Bräunlingen zu sehen: Die Sonderausstellung "Am Eingang zur inneren Stadt" mit Werken des Rottweiler Künstlers Reinhold Ulmschneider ist geöffnet, der Künstler ist anwesend und kommentiert seine vielschichtigen und faszinierenden Stadt- und Landschaftsgestalten. Darüber hinaus ist das gesamte Museum geöffnet und natürlich auch die Abteilung für Stadtgeschichte, wo sich ein ebenfalls viel beachtetes Stadtmodell befindet.