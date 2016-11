Bräunlingen-Döggingen (mi). Der Bienenheilkunde widmet sich ein Vortrag der Heilpraktikerin Anja Chares aus Unterbränd am Dienstag, 15. November, 19.30 Uhr im "Kuhstall" in Döggingen. Sie wird an diesem kfd- und Landfrauenabend über die Wirkungsweisen der Stoffe aus dem Bienenstock aufklären.