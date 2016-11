Bräunlingen Angler haben 90 Mitglieder am Haken

Bis heute wird jedes Frühjahr eine Abgrenzung angebracht, damit die Fische und Seevögel ein Rückzugsgebiet an dem mittlerweile stark frequentierten Badesee haben. Im Herbst wird die Abgrenzung entfernt. Zweimal im Jahr gibt es einen Seeputz, an dem die Mitglieder die Ufer gründlich von Unrat reinigen. Traditionell nehmen die Angler mit ihrem Stand an der Kilbig teil und bieten frische Forellen und Aal an.

Mit Horst Kienzler ist mittlerweile der fünfte Vorsitzende im Amt des Angelsportvereins. Nach Werner Dietrich folgten Gerhard Hurtig, Titus Wintermantel und Detlef Hurtig. Eine große Aufgabe musste bei der Sanierung der Staumauer am Kirnbergsee geleistet werden. Bereits im Frühjahr 1999 begannen die Angler mit mehreren Abfischaktionen. Bis Mitte Oktober war es geschafft und der See abgefischt.

Nun kam eine harte Zeit für den Verein. Insgesamt vier Jahre konnte das Gewässer nicht befischt werden. Am 16. Mai 2004 war es dann soweit: Mit einem kleinen Fischerfest wurde der See wieder freigegeben.

Auch am Ferienprogramm beteiligt sich der Verein rege. Zehn Jahre lang wurde ein Schnupperfischen für Kinder angeboten, das stark frequentiert war. Anlässlich des Jubiläums wurde eine kleine Chronik erstellt, die an der Feier erworben werden kann.