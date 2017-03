Bräunlingen Angler bleiben Gewässerpächter

Bräunlingen. Auch für die kommenden zwölf Jahre ist der Angelsportverein (ASV) Pächter für die Fischgewässer Kirnbergsee, die Breg sowie den Bränd- und Bruderbach. Für 5000 Euro jährlich (bisher 4500 Euro) übernehmen die Bräunlinger Angler auch die fischereigesetzlichen Verpflichtungen, darunter Pflege und Bewirtschaftung.

Es habe sich früher gezeigt, dass die Vergabe an einen Verein besser als die Vergabe an Privatleute sei, meinte Bürgermeister Jürgen Guse in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Auch die Ratsmitglieder Otto Brugger und Lorenz Neininger lobten den Einsatz des ASV für die Fischgewässer. "Das ist eine gute Sache und der richtige Weg, die Vergabe an den ASV zu geben", sagte Brugger, ehe die einstimmige Genehmigung des Rats folgte. Der ASV gibt Jahreserlaubnisscheine und Tageserlaubnisscheine, auch für Touristen, aus.

Dass die Zustimmung des Gemeinderates zu einigen Anpassungen des Gesellschaftervertrages der Energieversorgung Südbaar, bei denen es um die Besetzung des zwölfköpfigen Aufsichtsrates ging, nur Formsache war, zeigte die Abstimmung ohne Gegenstimme.