Bräunlingen Am Adlerplatz haben jetzt andere die Vorfahrt

Diese Regelung macht die alte Bundesstraßentrasse für Verkehrsteilnehmer, die aus Unadingen kommen, zur untergeordneten Straße. Die Fahrzeuge aus dieser Richtung müssen nun dem in den Ort einfahrenden Verkehr die Vorfahrt überlassen. Diese sicherlich noch gewöhnungsbedürftige Änderung drückt sich nicht zuletzt in den aufgestellten Schildern aus, besonders markant sticht die knallrote Sperrfläche auf dem Platz ins Auge.

Der Sinn dieser Maßnahme ist ein vorläufiger Probelauf für die geplante künftige Neugestaltung dieses Platzes. Eine provisorische Möblierung des Platzes mit einer Mittelinsel im Südbereich und zusätzlich begrünte Inseln in nördlicher Richtung sowie die farbliche Leitmarkierung sollen das Ganze überschaubar und verkehrssicher machen. Zur Sicherung der Fußgänger werden demnächst auch noch einige eitliche Poller beitragen.

Viele Gestaltungswünsche wurden in der Vergangenheit schon eingebracht, doch über all diesen steht die Bedingung, dass die Straße jederzeit als Umleitungsstrecke bei einer Tunnelsperrung genutzt werden kann. Ortsvorsteher Dieter Fehrenbacher und sein Ortschaftsratsteam sind jedenfalls froh, in dieser langwierigen Sache nun erkennbare Zeichen des Fortschritts zu sehen.