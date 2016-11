Über 200 Besucher haben in Bräunlingen die Erzählungen von Ralf Zandona verfolgt, der die Alpen mit Rucksack und zu Fuß überquert hat. Sie wurden nicht enttäuscht, denn der leidenschaftliche Bergsteiger ließ sie in Wort und Bild an seiner Tour teilhaben und zeigte auf, welche Situation im Hochgebirge mit Zeltübernachtungen es zu überstehen galt. Vor allem die Geschichten bei seinen Begegnungen mit anderen Bergsteigern beeindruckten. Foto: D. Maier