Bräunlingen Almabtrieb in der Zähringerstadt

Viel Spaß und Freude

Wie kommt eine Bräunlinger Gruppe aus der Vorstadt dazu, erstmals in Bräunlingen einen Almabtrieb zu organisieren? "Für uns ist das Ganze eine Gaudiveranstaltung mit viel Spaß und Freude, die die Vorstadtbuben, die sich oft im Bregtäler treffen, zusammen mit einigen Rieswellemachern organisieren", erläutert Matthias Reichmann. "Wir kamen auf die Idee, etwas Außergewöhnliches zu machen und Bräunlingen, das in jedem Jahr reich an vielen Attraktionen ist, noch etwas Neues zu bieten."

Dass der Almabtrieb mit abschließendem Fest im Bregtäler gut ankommt, zeigen die verkauften Eintrittskarten, denn die Almabtriebsparty am Abend im Bregtäler ist bereits ausverkauft. "Wir hätten doppelt so viele Karten verkaufen können", sagt Reichmann, der sich auf die Gaudi freut.

Hits und Oldies

Am Abend im Bregtäler geht es ordentlich ab, wobei zwei lustige Ansager für Stimmung sorgen werden. Die Bestagers mit Charly Strauß sorgen mit Hits und Oldies für den musikalischen Rahmen. Dass diese Gaudi am Samstag auch einen sozialen Hintergrund hat, zeigt die Tatsache, dass der Erlös des Abends einem sozialen Zweck in Bräunlingen zugeführt wird.