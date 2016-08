Bräunlingen Akrobatin tanzt in den Bräunlinger Himmel

Bräunlingen. Dabei ist der Straßenmusiksonntag nicht nur für alle Altersklassen faszinierend. In diesem Jahr genossen die Besucher auch das tolle Wetter neben dem facettenreichen Programm: Da begeisterte Rolando Rondinelli beispielsweise das junge Publikum mit der Kunst des Luftballonknotens und unterhielt die Besucher nebenbei über das Mikrofon. Es erklangen Gitarre und Kontrabass bei "Musik for the Kitchen" oder Blues und Boogie Woogie bei Dietmar Bitsche, während die Darsteller von "Momenta" auf Stelzen den Blick von ganz weit oben auf das Geschehen genossen. Dicht an dicht saßen die Besucher auf den Treppen vor der Stadtkirche und ließen das Geschehen auf sich wirken. Besucherscharen versammelten sich auch um Alex Jacobowitz, den mehrfachen Preisträger mit dem Xylophon. Ebenso um Herwig Schaffner vom Wiener Instrumentaltrio Cabario auf der Hauptbühne an der Kirchstraße. Ganz andere Töne gab es bei Frank Heinkel mit seinem Didgeridoo. Weniger geerdet dagegen das Programm der Himmelstänzerin an der Blaumeerstraße: Sie zeigte schwindelerregende Akrobatik.