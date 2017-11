Der Männergesangverein Liederkranz Döggingen bereitet sich intensiv auf sein Adventskonzert in der Dögginger Pfarrkirche am Samstag, 9. Dezember, 19 Uhr, vor. Das Programm werden auch ein Kinderchor der Grundschule, der Kirchenchor und der Musikverein bereichern. Dirigentin Yanica Hristova (Zweite von rechts) ist sicher, mit ihrem Programm an den Erfolg des vergangenen Adventkonzerts (Bild) anknüpfen zu können. Foto: Minzer