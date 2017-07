Bräunlingen Abstimmung zum Brunnenfest

Bräunlingen-Döggingen. Noch dauert es fast zwei Monate bis zum Brunnenfest, doch hinter den Kulissen laufen bereits seit Längerem intensive Organisationsarbeiten. In Döggingen findet am 26./27 August zum 17. Mal das große Straßenfest statt.

Die Vorstände der teilnehmenden sieben Vereine und Vertreter der Ortsverwaltung trafen sich zur Konkretisierung der jeweiligen Aufgaben und der Besprechung der verschiedenen Angebote. Die Fäden laufen einmal mehr bei Zunftmeister Martin Friedrich zusammen, denn die Gauchenzunft trägt erneut die Gesamtverantwortung für die Organisation.

Zum fünften Mal ist das Fest mit dem Naturparkmarkt verbunden. Dessen Organisation liegt in erster Linie in den Händen der Ortsverwaltung. Eingebunden in das Festtreiben ist zudem ein Nachtflohmarkt am Samstagabend, 26. August in der Ignaz-Weißer-Straße, zu dem sich aktuell 35 Teilnehmer angemeldet haben.