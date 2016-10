Bräunlingen 659. Auflage der Kilbig steht an

Um 20 Uhr am Samstag findet der traditionelle Kilbig-Abend in der Stadthalle Bräunlingen statt. Dort unterhalten der Heimat- und Trachtenbund sowie die Stadtkapelle. Anschließend folgt der Schätzeletanz mit "Siggi & Bob".

Der Sonntag

Bereits um 9.30 Uhr beginnt der Tag mit dem Festgottesdienst in der Remigiuskirche. Ab 11 Uhr hat dann der kilbigmarkt geöffnet. Über 100 Händler sowie die Bewirtungsstände der örtlichen Vereine bieten ihre Angebote in der Kirch- und Blaumeerstraße, in der Zähringerstraße sowie in der Zwingel- und Sommergasse an. Die Auto- und Landmaschinenausstellung in der Blaumeerstraße ist ganztags zu besichtigen. Von 11 bis 17 Uhr ist die Sonderausstellung "Fingerfertigkeiten – Fein filigran und farbenfroh" von Hobbykünstlern aus der Region geöffnet. Außerdem präsentiert der Kulturförderverein das alte Handwerk. Im vergangenen Jahr stellte der Verein die Schreinerarbeit vor, dieses Jahr lautet das Motto "Schuster, bleib bei deinen Leisten". Zwischen 13 und 18 Uhr haben die Bräunlinger Geschäfte geöffnet. Für den gemütlichen und vor allem kulinarischen Teil bietet die Stadthalle ab 12.30 Uhr bis in die Abendstunden Essen, Kaffee und Kuchen und weitere Leckereien. Der Eintritt in die Halle ist frei. Der Höhepunkt am Sonntag ist um 14.30 Uhr das traditionelle Bierfassrollen in der Zähringerstraße.

Der Montag

Ihr Finale findet die Kilbig wie jedes Jahr am Montag. Die Händler öffnen ihre Stände um 9 Uhr, ab 10.30 Uhr ist die Auto- und Landmaschinenausstellung zu besuchen. Um 14 Uhr findet der Ernteaufzug der Schuljugend, der Stadtkapelle und des Trachtenbundes statt, der auf der Freibühne dann in den Kilbig-Festakt mündet.

Der Vergnügungspark

Nicht zu vernachlässigen ist über alle Kilbigtage in Bräunlignen auch wieder der große Vergnügungspark, der dem Volksfest der Baar auch seinen speziellen Rummelcharakter verleiht. "Wir können in diesem Jahr unter den Fahrgeschäften als absoluten Höhepunkt ein Kettenkarussell präsentieren, dass in 30 Metern Höhe durch die Luft kreist", verrät Jürgen Bertsche.