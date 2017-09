Bräunlingen 600 Kilometer Abenteuer im Sattel

Danach ging es Richtung Augsburg nach Dasing von einer Wanderreitstation zur nächsten. In den Stallungen des Schlosses nächtigten die Pferde in Reichertshausen an der Ilz. Weitere Stationen waren Attenkirchen, Dingolfing und Landshut, bevor man am Ziel durch die "Mainstreet" von Pullman City reiten durfte – ständig wechselnde Landschaften aus einer ganz besonderen Perspektive.

"Die Reise war nachhaltig, interessant und schön. Es gab tolle Begegnungen mit guten Gesprächen", denkt Mathias Häberli zurück, doch vor 100 Jahren wäre sie einfacher gewesen. In der jetzigen Welt sei alles auf den mobilen Verkehr ausgerichtet. Der Untergrund sind oft zu hart für die Tiere, nicht immer war es möglich, auf Feldwege auszuweichen. Bäche und Flüsse sind verbaut, es fehlen Furten und Dorfbrunnen. Läden und Gasthöfe in Dörfern sind geschlossen, stellten die beiden Abenteurer fest.

Aber die abenteuerlustigen Waldhausener Reiter trafen auch immer wieder auf Leute, die die Pferde mit Wasser versorgten. Einige Male begegneten sie auch alten Bauern, die echte Freude zeigten.

Die Kehrseite waren sehr oft Lastwagen, Autos, Motorradfahrer oder Radfahrer, die rücksichtlos in geringem Abstand an den Reitern vorbeirasten. Besonders gefährlich waren Großtraktoren mit aufgesattelten Maschinen. Aber glücklicherweise hätten die Pferde nervenstark und cool reagiert.

Die 600 Kilometer lange Tour – geplant waren nur 500 Kilometer – führte laut Reisebericht von Matthias Häberli über folgende Orte: Waldhausen (Start), Wurmlingen, Irmdorf, Langenensingen, Illertissen beu Ulm, Augsburg-Inningen, Staumauer Merchingsee, Dasing, Reichertshausen an der Ilz, Oberappersdorf bei Attenkirchen, Landshut, Dingolfing-Unterweilenbach, Arnsdorf Wimpersing bis zur Pullman City bei Eging am See als Ziel. Dabei waren auf der 16-tägigen Tour sechs Reitpferde mit Reiter und ein Packpferd.