Der Lions Club Donaueschingen stellt der Seelsorgeeinheit "Auf der Baar" 5000 Euro für die Sanierung der Stadtkirche in Bräunlingen zur Verfügung. Präsident Jürgen Tröndle überreichte die Spende an Pfarrer Walter Eckert. "Diese wunderschöne Kirche ist ein Symbol unserer Kultur", so Tröndle. Der Seelsorger freute sich: "Es ist eine wertvolle, ermutigende Spende. Es ist schön zu sehen, wie das Vorhaben von der gesamten Bevölkerung unterstützt wird." Eingespielt wurde das Geld beim Benefizkonzert der Stadtmusik Geisingen in der Bräunlinger Stadthalle im Dezember. Die 2015 begonnene und mit rund 2,4 Millionen Euro veranschlagte Innensanierung kommt auf die Zielgerade. Da die aufwändige Restaurierung der Deckengemälde mit verschiedenen Bibel-Motiven abgeschlossen wurde, steht nach Ostern die Überholung der Orgel an. Mit einem Festgottesdienst am 1. Oktober wird die Sanierung abgeschlossen. Unser Foto zeigt (von links): Clemens Scherzinger, Steffen Würth, Pfarrer Walter Eckert, Lions-Präsident Jürgen Tröndle und Günther Joos. Foto: Müller