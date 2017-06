Bräunlingen 42 Einzelstarter und sieben Teams beim Laien-Man

Die Jugendgruppe des Radsportvereins als Lokalmatadoren aus Unterbränd erreichte ohne Konkurrenz mit Svenja Chares (Schwimmerin), Michelle Ketterer auf dem Fahrrad und Jonas Bogdanski als Läufer mit 57:39 eine solide Zeit. Den Wettbewerb der Erwachsenen-Teams entschieden Alessio Bafundi, Sascha Knöpfle und Markus Jäckle als "Hubi-Power" in einer Zeit von 42:07 Minuten für sich, gefolgt von "Rosenstyle Supergeil" (49:09) und dem SC 1900 DS in 50:41 Minuten.

Der "Laien Man" ist ein Triathlon für Hobbysportler, der im Jahr 2002 von der Gruppe 84 ins Leben gerufen wurde. Was zunächst als Gaudi geplant wurde, etablierte sich relativ schnell als jährliches Ereignis im Veranstaltungskalender. Das Mindestalter für die Teilnahme ist zwölf Jahre, gestartet wird mit dem Schwimmen am Badestrand beim Parkplatz am Kirnbergsee auf eine 35 Meter lange Dreiecksstrecke. Die sich anschließende 12,1 Kilometer lange Radstrecke führt durch den Wald nach Waldhausen, danach über die Kreisstraße zurück zum See. Danach folgt eine Laufstrecke mit 2,6 Kilometer rund um den See.