Bräunlingen 37 Helfer lassen sich nicht lange bitten

Bräunlingen-Unterbränd. Pünktlich hatten sich am Samstagmorgen insgesamt 37 Freiwillige eingefunden, die sich nach einer kurzen Sicherheitseinweisung nicht lange bitten ließen, anzupacken. Während eine Gruppe den Dachboden des Gemeindeschuppens entrümpelte, wurden die Heizkörper und Fenster an der Nordseite des alten Schulhauses entfernt, um freien Zugang zu den Abfallcontainern zu bekommen, wo alles nicht mehr Brauchbare sortenrein entsorgt wurde. Altes Mobiliar wurde zerlegt und nach Wertstoffen getrennt. Währenddessen wurden im Lagerraum Geschirr und Gläser zur Einlagerung verpackt, in der Halle Schaukästen und Bühnenbild abgebaut und die Musikanlage sorgfältig verpackt. Die neueren Stühle und Tische wurden zur Einlagerung auf Paletten gestapelt und abtransportiert, ebenso das alte Klavier. Ein Großteil des Mobiliars wurde übersichtlich im Gemeindeschuppen eingelagert. Einige ältere Erinnerungsstücke wurden dem Kelnhof-Museum als Leihgabe übergeben. Im Ortsvorsteherbüro wurden die letzten Unterlagen in Kartons verpackt.

Parallel begannen dann schon die ersten Abbrucharbeiten. Innentüren und teilweise Türrahmen wurden entfernt, die Trennwand im Saal abgebaut, die Vertäfelung an der Garderobe abgeschraubt. Nachdem beide Problemholz-Container voll waren, wurde nach einem arbeitsreichen Tag mit vereinten Kräften die Baustelle abgesichert und mit einem stabilen Bauzaun umgeben. Am kommenden Samstag geht es dann in Eigenleistung mit der Entkernung des Gebäudes weiter.