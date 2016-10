Bräunlingen 2300 Läufer beim Schwarzwald-Marathon

Auch am Sonntag lief alles problemlos mit den verschiedenen Starts, der letzte am Nachmittag mit den Bambini.

Bei zunächst idealem Wetter machten sich die Läuferinnen und Läufer auf die verschiedenen Streckenabschnitte, erst gegen Ende der Rennen wurde es kalt. Der Trend zum Halbmarathon, der bundesweit zu verzeichnen ist, schlug auch in Bräunlingen zu Buche.

Rennmoderator Pit Jenniches sorgte für eine witzige und gelungene Moderation, an der die Läufer ebenso viel Spaß hatten wie die zahlreichen Zuschauer, die alle Laufwilligen begeistert im Zielbereich begrüßten.

Die Bräunlinger LSG hatte alles auf den Punkt hin vorbereitet, mehr als 500 Helfer sorgten in allen Versorgungsbereichen für einen reibungslosen Ablauf und das richtige Wohlgefühl für die Zuschauer.

Mehr als zehn Aussteller zeigten Verschiedenes in der Bräunlinger Halle und die vielen Helfer wurden im Helfercafé von rührigen Frauen versorgt. Auch in den beiden Gottesdiensten, die am Wochenende abgehalten wurden, wurde auf die Wettkampftage mit verschiedenen passenden Texten eingegangen.

Stolze Sieger

Stolz zeigten sich die Sieger der Wettbewerbe: bei den Frauen hatte die letztjährige Halbmarathongewinnerin Steffi Doll die Nase vorn, in einer tollen Zeit von 2:58,27 hatte sie einen großen Vorsprung auf die Zweitplatzierte Katja Gallasch. Bei den Herren siegte Kay-Uwe Müller von der TSG Schwäbisch Hall in einer sehr guten Zeit von 2:34,46 und hatte damit zehn Minuten Vorsprung vor dem Zweitplatzierten Manfred Kiene (LT Unterkirnach).

Zwei Läufer vom LT Pfohren zeigten ihre läuferischen Stärken: Reiner Sprich wurde Dritter beim Männermarathon, Anette Egle war die "Bronzegewinnerin" beim Frauenmarathon.