Bräunlingen 2017 werden die Weichen neu gestellt

Bräunlingen. Mit dem Zitat von Thomas von Aquin "Für Wunder muss man beten, für Veränderungen aber arbeiten" umschrieb Bürgermeister Jürgen Guse gestern bei seinem letzten Neujahresempfang in der Stadthalle die erfolgreiche kommunale Bilanz für 2016.

Durch erhebliche Mehreinnahmen, darunter 1,6 Millionen Euro zusätzlich an Gewerbesteuer, waren mehr Grundstücksankäufe und Investitionen möglich als vorher geplant. Auch konnte auf Kredite verzichtet und die Verschuldung sogar gesenkt werden. Guse lobte das starke Gewerbe in Bräunlingen und die Landeszuschüsse für Projekte. "Dem Gemeinderat und der Verwaltung ist 2016 ein gutes Haushaltsjahr gelungen", sagte Guse, wobei auch die Abwägung des vorhandenen Geldes zu der großen Wunschliste gut gelungen sei. "Amerika zuerst", das Motto des neuen US-Präsidenten funktioniere in der Kommunalpolitik nicht, denn Bräunlingen habe ein großes Beziehungsgeflecht nach außen, für das eine gute interkommunale Harmonie notwendig sei, bemerkte das Stadtoberhaupt.

Nach einigen Begrüßungsworten erinnerte Guse dran, dass die aktiven Menschen in Bräunlingen sehr wichtig seien, damit die Gemeinde "lebendig, liebens- und lebenswert" sei. Mit dem Gegensatz "es gibt Wahrsager und Wahrmacher", wobei die Kommunalpolitik zu den Wahrmachern gehöre, leitete Guse seinen Rückblick über die großen Investitionen in 2016. Dabei zehn Bebauungsplanverfahren und Flächennutzungsplanverfahren, was es in seiner 31-jährigen Amtszeit noch nie gegeben habe. Danach richtet er seinen Ausblick auf 2017, in dem das Dorfgemeinschaftshaus und die Sanierung des Mühlentores die größten Einzelmaßnahme seien.