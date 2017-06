Bräunlingen 16. Laien-Man startet am Kirnbergsee

Der von den Mitgliedern der Gruppe 84 ins Leben gerufene Laien-Man hat sich zu einem beliebten Event bei Hobby-Sportlern entwickelt. Besonders die Möglichkeit, Stafetten zu bilden, wird gern angenommen, da drei Sportler zusammen jeweils ihre Stärken ausspielen können.

Bis einschließlich Donnerstag sind Anmeldungen im Schuh-Sport-Outdoorgeschäft Bombeiter in Bräunlingen oder über die Internetseite www.gruppe84.de möglich. Kurzentschlossene können sich am Wettkampftag zwischen 12 und 13.30 Uhr direkt am Kirnbergsee nachmelden. In den letzten Jahren nutzten zahlreiche Teilnehmer diese Möglichkeit. Der Laien-Man ist für Hobbysportler vorgesehen. Nach einem Massenstart um 14 Uhr werden 350 Meter im Kirnbergsee geschwommen. Die Radstrecke läuft auf 12,1 Kilometern über Schotter und Teerstraßen, teilweise über normale Verkehrswege. Den Abschluss bildet die Laufstrecke rund um den Kirnbergsee mit 2,6 Kilometern. Die Siegerehrung erfolgt direkt nach dem Wettkampf am Kirnbergsee. Die Sieger erhalten neben Sachpreisen den eigens für den Laien Man kreierten "Goldenen Schuh".

Für die Bewirtung und die Streckenposten ist der Radsportverein Unterbränd zuständig. Ab 17 Uhr geht die Veranstaltung in eine Beachparty über.