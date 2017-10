Bräunlingen 16 Chöre proben für Auftritt in der Remigius-Kirche

Bräunlingen (bo). Am Samstag, 21. Oktober, erwartet die Gottesdienstbesucher ein weiteres Hörerlebnis in der renovierten Stadtkirche. Dekanatschorleiter Frank Rieger ist es gelungen, 16 Kirchenchöre mit rund 430 Frauen und Männern für einen Auftritt am Dekanatschortag zu mobilisieren, der in der Vorabendmesse um 18.30 Uhr in seinen Höhepunkt gipfelt.