15 Auszubildende beginnen bei der Firma Frei Lacke ihre Berufslaufbahn. Insgesamt beträgt die Zahl der Berufsanfänger nun 45. Mit diesen neuen Azubis zählt das Unternehmen jetzt 504 Mitarbeiter am Standort Döggingen. Im technischen Bereich werden Lacklaboranten, Chemikanten und Produktionsfachkräfte für Chemie ausgebildet. Das Studium Plus (Lacklaborant und Bachelor of Science, Chemieingenieurwesen Farbe & Lack) zählt dazu. Auch Industriekaufleute fangen an. Das Studium zum Bachelor of Arts, Fachrichtung Industrie, zum Bachelor of Arts, Fachrichtung Technical Management, und zum Bachelor of Engineering, Fachrichtung Chemie- und Verfahrenstechnik absolvieren ebenfalls einige der jungen Leute. Foto: Frei Lacke