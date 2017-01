Bräunlingen. Zu einem Unfall mit 11 000 Euro Schaden ist es am Sonntag gegen 18 Uhr auf Bundesstraße 31 am Ende des zweispurigen Fahrbahnabschnitts gekommen. Der 52-jährige Fahrer eines Mitsubishi Outlander ließ am Ende des zweispurigen Fahrbahnabschnitts einen Streuwagen ordnungsgemäß rechts einscheren. Der Fahrer eines Skodas verringerte daraufhin ebenso seine Geschwindigkeit. Ein 40-jähriger Autofahrer bemerkte dies laut Polizei hingegen zu spät und fuhr mit seinem VW auf den vorausfahrenden Skoda. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Skoda noch auf den Mitsubishi des 52-Jährigen geschoben. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Zwei der beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.