Bräunlingen 1001 Ballnacht und ein Heiratsantrag

Im "Cafe Oriental" gab es viel zu erzählen, was in Bräunlingen das Jahr über los war, darunter dass die Trommler nachts immer trommeln, die Stadtmusik in Bannewitz nachts viel Durst hatte, Jürgen Guse in Blumberg als Hüfinger Bürgermeister vorgestellt wurde, es beim Narrentreffen in Villingen einen "Johannes den Säufer" gab, ein Feuerwehrauto brannte und in Bräunlingen neben dem Kirchle- und Galgenberg, es nun auch einen hohen Schuldenberg gebe. Die Hansel präsentierten "Best of 32 Jahre", die besten Hanselsprüche der Amtszeit von Bürgermeister Guse, für den es der letzte Zunftball als Stadtoberhaupt war.

"Aladdin" und seine Ü 30 Damen tanzten Musical Ausschnitte mit verschieden Gruppen, die mit bunten, farbenfrohen, extravaganten Kostümen über die Bühne wirbelten und zusammen den Schlusstanz gemeinsam boten.

Dass sogar Helene Fischer und Andreas Gabalier sowie die "257ers" zur "1000 und eine Hitparade" in den orientalischen Palast kamen, war erstaunlich. Die Stadtkapelle glossierte, immer von sauberer, gut passende Musik begleitet, einige Bräunlinger Eigenarten, darunter dass der Ex-Gildenmeister Konrad vom "Aufreißer zum Abreißer" wurde.

Wie arabische Urhexen einen orientalischen Zunftball gut mitgestalten können, zeigten die weißen Orienthexen, die ein Kamel schlachteten und als Araber sogar die Hexenpolka und die Hexenpyramide zeigten.

Die Traumtänzerinnen in ihren herrlich farbenfrohen Kostümen, beeindruckten mit tollen, schnellen Rhythmen zum Ende des begeisternden Zunftballes. Ihre Tänze waren hervorragend einstudiert, bei ständig wechselnden flotten Bewegungsformen, untermalt von moderner, schneller Musik. Eine Zugabe war selbstverständlich.