Bondorf Kompetenzzentrum für 2400 Landwirte

Mit dabei waren nicht nur Landwirte aus dem Kreis Böblingen, sondern auch aus den Kreisen Calw, Freudenstadt und Esslingen – allen voran natürlich deren Kreisverbandsvorsitzende Friedrich Großhans (Calw), Tobias Briem (Esslingen) und Gerhard Fassnacht (Freudenstadt). Denn bereits seit 1999 hatten die Geschäftsführungen dieser drei Kreise auch im Gebäude des Böblinger Kreisverbands in der Herrenberger Marienstraße als Mieter eine Heimat gefunden.

Jetzt also der gemeinsame Umzug in das Gebäude im Bondorfer Gewerbegebiet "Zehntscheuer". In dem Gebäude, das 240 Quadratmeter Nutzfläche auf zwei Ebenen bietet, stehen in den neu eingerichteten Büros im ersten Stock die Schreibtische der drei Verbandsgeschäftsführer Sabine Drüppel (Böblingen), Karl-Friedrich Günther (Calw und Freudenstadt) und Mirjam Schumacher und die der Geschäftsstellen-Mitarbeiter. Im Erdgeschoss haben zudem mit der LGG Steuerberatungsgesellschaft mbH und der LGV-Unternehmensberatungsdienste Gmbh, zwei Dienstleistungs-Tochterunternehmen des Landesbauernverbands (LBV) Außenstellen eröffnet.

Auch der Landwirtschaftliche Beratungsdienst für integrierten Pflanzenbau Gäu-Ammer gehört zu den Mietern in dem strahlend weiß gestrichenen Gebäude, auf dessen Fassade weithin sichtbar das Verbands-Logo prangt. Ein "landwirtschaftliches Kompetenzzentrum" für die rund 2400 Mitglieder sei entstanden und die Kreisverbände damit für die Zukunft gut aufgestellt, wenn der Zusammenhalt wie in der Vergangenheit auch weiterhin so groß bleibe, zeigte sich Andreas Kindler, Vorsitzender des Kreisverbands Böblingen, sicher. Die Einweihung der neuen Regionalgeschäftsstelle bezeichnete er als "einmaliges Ereignis".