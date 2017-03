Bösingen Zwei Tage voller Spaß

Nach dem Bezug des Jugendgästehauses startete die 38 Personen starke Gruppe zu einer Höhen-Wanderung. An der Ödlandkappele vorbei ging es zum Hornberger Becken. An diesem Speicher-See wurden alle Familien mit schönen Aussichtspunkten und Sicht in die Alpen belohnt. Danach ging es weiter zur verdienten Einkehr in das "Jägerstüble" bei Hornberg.

Anschließend lief die Gruppe auf direktem Wege bergab in die Hütte zurück. Nach dem Abendessen verbrachten alle bei Spiel und Spaß, Eisdis­co und gemütlichem Mitein­ander einen sehr lustigen Abend.

Am anderen Morgen wurde die Eissporthalle nebenan besucht. Die meisten fuhren Schlittschuh, andere bevorzugten das Schwimmbad. Anschließend genoss die Gruppe beim Mittagskaffee an der Hütte die Sonne und sagte anschließend Herrischried Ade.