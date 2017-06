Bösingen Zwei Jahre, die Spuren hinterlassen

Elternvertreter Elmar Maier bedankte sich für die vielen Neuerungen und das Bösinger Ganztagesmodell. Mit ihrer temporeichen und akrobatischen Einlage würdigte die Ropeskipping-Gruppe das Engagement und die Flexibilität ihres Schulleiters.

Die SMV mit der Schulsprecherin Doreen Handke zeigte in kurzen Worten und einem Geschenk auf, wie nahe Schwarz auch den Werkrealschülern immer stand und diese gerne unterstützte.

In Reimen und hilfreichen symbolischen Geschenken wünschten einige Grundschüler Michael Schwarz alles Gute und Kraft an der neuen Schule. Diese ließen es sich aber auch nicht nehmen, ein Abschlusszeugnis der zeit in Bösingen zu schreiben und zu überreichen. Das Lehrerkollegium bedankte sich mit einer Bildershow aus den vergangenen beiden Jahren und Stefan Kaiser betonte die gute Zusammenarbeit, in der nicht nur die Pflichten im Vordergrund standen, sondern auch Menschliches zugelassen wurde.

Abschließend würdigten nochmals alle Versammelten mit einem gemeinsamen Lied unter der Leitung von Brigitte Zeihsel in einem Riesenchor die Zeit von Rektor Michel Schwarz.

Diesem fiel es dann nicht leicht seine Abschiedsworte an die Schüler und Versammelten zu richten.

Schwarz betonte, wie gerne er immer in die Schule gekommen sei, und vor allem, was für tolle Schüler und Kollegen er In Bösungen leiten durfte. Sie sei einfach ein bemerkenswerter und guter Ort, die Bösinger und Herrenzimmerner Schule.