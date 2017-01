Kurzfristig organisierte die Familie Broghammer eine Tour des Bösinger Albvereins unter dem Motto "Abenteuer Winter Canyoning". Zahlreiche Familien – 25 Kinder und 31 Erwachsene – trafen sich beim Startpunkt zur Wintertour in die Bendelbachschlucht. Ein besonderes Erlebnis war das Miteinander durch die schneeweiß bedeckte Schlucht, bei der verschiedene Hindernisse zu überwinden waren. Bei angenehmen Wintertemperaturen ging es vorbei an gefrorenen Wasserfällen in einer abwechslungsreichen und stillen Natur. Zu bewundern waren aber nicht nur die zauberhaften, schneebedeckten Sträucher, sondern auch wie tapfer die Kinder, darunter die jüngsten Mitglieder mit knapp drei Jahren, mit Spaß über Gestrüpp und Stein marschierten. Im Tal teilte sich die Gruppe. Während die einen über die Schalmenhalde die Tour ausweiteten, gingen die anderen in der Schlucht zurück. Im Fischerheim der Angelfreunde Bösingen war der Ofen eingeheizt. Heiße Würstchen und Punsch waren für die Wanderer bereitgestellt. Am Ende des Nachmittags waren sich alle einig über die tollen Naturwunder direkt vor der Haustür und bedankten sich bei den Wanderführern Gerhard und Sabine Broghammer. Foto: Rottler