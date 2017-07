Bösingen Wo seltene Alpenorchideen blühen

Die Wanderung ging weiter vorbei an der Bachalpe, dem Neuhornbach-Haus (1700 Meter) mit einer kleinen Kaffeepause, vorbei an der Falz­alpe und langsam wieder talwärts. Fasziniert von der Alpenflora und Fauna mit einer besonderen Vielfalt an blühenden Bergblumen in verschiedenen Farben und Formen wie Alpenrosen, seltenen Alpenorchideen; auch Gamsen und Murmeltiere wurden gesichtet. Frische Bergluft, zahlreiche kristallklare Gebirgsbäche, saftig-grüne Almen und doch noch angenehme Temperaturen: So wurde der Tag in der Bregenzer-Bergwelt zu einem besonderen Erlebnis.

Nach dem Abstieg ins Tal wurde gegen Abend nach 22 Kilometern, etwa 1600 Höhenmetern Auf- und Abstieg und sieben Stunden Gehzeit Schoppernau erreicht.

Gelebte Herzlichkeit hatte die Gruppe des Albvereins bei der Abschlusseinkehr in der Wälderstube genossen, bevor die Heimfahrt angetreten wurde.