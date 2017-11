Bösingen Weitere Projekte – mit Sperrvermerk

Bereits im Jahr 2009 war für die Sanierung der Straßenbeleuchtung in der Bösinger Straße nach dem Gasthaus Pflug bis zum Ortsende ein Kostenvoranschlag erstellt worden. Auf 51 200 Euro beliefen sich damals die prognostizierten Kosten. 15 Mastaufsatzleuchten sollen im dortigen Bereich die über die Straße gespannten alten Beleuchtungseinrichtungen ersetzen. Leerrohre für die Verkabelung sind schon verlegt.

Die Verwaltung hat den Betrag auf 60 000 Euro erhöht. Angepasst wurde mittlerweile die Kostenschätzung für die Sanierung des Gebäudes Kirchstraße 2 in Herrenzimmern. In die Berechnung hat Architekt Ganter nunmehr die Erneuerungen des Dachflächenfensters Süd und der Verkleidung an der Dachgaube Süd aufgenommen. Die gesamten Arbeiten liegen somit bei 98 770 Euro. Nach Abzug des noch vorhandenen Haushaltsrestes in Höhe von 1500 Euro beträgt der Ansatz 2018 83 800 Euro.