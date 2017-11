Bösingen Weinfest wieder der Renner

Die zweitägige Veranstaltung ist überaus bekannt und sehr beliebt. Die Resonanz bestätigt dies Jahr für Jahr. Der Musikverein sprach an beiden Tagen alle Altersgruppen an.

Das Weinfest war, das kann man so salopp sagen, wieder der absolute Renner. Am Samstagabend sorgten in der großen Festhalle die "Schwarzwald Buam" für gute Stimmung. Parallel fand in der kleinen Halle die Disconight mit DJ Black & White statt.

Der Sonntag war von einem bunten Programm geprägt. Traditionell trat der Bösinger Männerchor unter der bewährten Leitung von Manfred Mink zum Frühschoppen mit Trinkliedern auf. Anschließend spielte der Musikverein Stetten a. d. Donau mit zünftiger Blasmusik auf.