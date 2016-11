Der Weihnachtsbasar des offenen Missionskreises Bösingen war – so scheint es, Tradition zu sein – sehr gut besucht. Mit Liebe und Zeitaufwand hatten viele Helferinnen eine beachtliche Anzahl von verschiedenen Adventsgestecken sowie Advents- und Türkränze hergestellt. Außerdem wurden Hutzelbrot, Weihnachtsbretle, Socken, Dekors und weitere Eine-Welt-Artikel offeriert. Am Donnerstag, 24. November, bietet der offene Missionskreis auf dem Bösinger Markt (bei der Volksbank) von 16 bis 18 Uhr heiße Rote, Glühwein und Kinderpunsch zum Verkauf an. Der Erlös komme Kinderhilfsprojekten in der Dritten Welt zugute. Foto: Hölsch