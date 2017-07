Bösingen Vor finanziell extrem hohen Hürden

Die Fußballjugend ist traditionell und seit Jahrzehnten die größte Aufgabe und Her­ausforderung für den VfB. So betreuten und förderten im vergangenen Jahr 23 Trainer und Betreuer mehr als 150 Jugendliche von den Bambinis (ab sechs Jahren) bis zur A-Jugend (U 19). Alle Altersstufen werden in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit dem SV Beffendorf besetzt.

Die Jugendlichen können seit Jahren hervorragende Ergebnisse von der Bezirks- über die Verbands- bis zur Landesebene vorweisen. Höhepunkte sind in diesem Jahr der Klassenerhalt der C-Jugend in der Landesstaffel sowie der Aufstieg der B-Junioren in die Verbandsstaffel BW.

Mit großem Stolz wird seitens des VfB Bösingen nach wie vor die Entwicklung von Joshua Kimmich beobachtet, der bereits mit 22 Jahren ein Leistungsträger der Nationalmannschaft ist. Das spornt natürlich alle jungen Sportler an.

In diesem Zusammenhang forderte Ingo Ohnmacht in einem leidenschaftlichen Appell an die Gemeinde eine großzügige Beteiligung und Unterstützung beim geplanten Sportheimneubau. Der Bedarf an zeitgemäßen Umkleideräumen, Duschen, Schiedsrichterkabinen und weiteren Einrichtungen stelle den Verein momentan vor finanziell unüberbrückbare Hürden. Auf jeden Fall müsse der VfB zwischen 500 000 und 900 000 Euro in das alte oder ein neues Sportheim investieren.

Aber schon der Unterhalt und die Pflege des Sportgeländes sowie die Kosten der Vereinsarbeit belasten den Verein bis an die Grenzen des Machbaren, so Ohnmacht.

Abschließend wurde eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge von 35 Euro auf 50 Euro (Einzelbeitrag) und von 95 Euro auf 120 Euro (Familienbeitrag) beschlossen.