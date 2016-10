Bösingen Von der "Hex" bis zur "Toten Ente"

Bösingen-Herrenzimmern. Die Helfer rund um den Vorsitzenden Markus Stern, den Bereichsleiter Jugend, Michael Haak, und Jugendleiter Serkan Simsir verwandelten das Sportheim in einen gemütlichen Weinkeller mit herbstlicher Weinreben-Dekoration.

Während am Samstag beim Bambini- und F-Jugend-Spieltag draußen kleine Kicker um den Sieg spielten, konnten die Eltern die kulinarischen Angebote genießen. Die D-Jugend musste sich bei ihrem Rundenspiel gegen den FV 08 Rottweil II mit 3:11 geschlagen geben. Dennoch zog Stern am Ende des ersten Tages ein positives Fazit: "Wir haben 40 Kilo Pommes an die Kinder verkauft. Das ist eine stolze Zahl."

Fest für Fußballfans