Bösingen Vereinsring ein prima Gastgeber

Bösingen-Herrenzimmern. Bürgermeister Johannes Blepp eröffnete mit dem Vereinsringvorsitzenden Michael Bantle die dreitägige Feier. Dabei bedankten sie sich bei den elf Herrenzimmerner Vereinen und beim Team des Gasthauses Sonne für die Teilnahme.

Den Fassanstich meisterte Bürgermeister Johannes Blepp ohne Probleme. Die Jugendkapelle Herrenzimmern/Lackendorf/Stetten unter der Leitung von Jannik Hoffmann bereicherte den Festauftakt musikalisch.

Durch das schöne Wetter strömten bereits am Freitag die Besucher in Massen von überall her auf das Fest. Sie fühlten sich sichtlich wohl. Dafür bot der Vereinsring Herrenzimmern nicht nur ein buntes und breites Angebot an Speisen und Getränken, sondern auch ein vielfältiges Rahmenprogramm.