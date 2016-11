Bösingen Unvorhersehbarer Hasenschaden minimiert den Gewinn

Der 2016er-Holzeinschlag sei nahezu vollendet; 68 Prozent seien planmäßig erfolgt, der Rest werde in der Rubrik zufällige Nutzung verbucht, davon wiederum etwa 75 Prozent dem Käfer geschuldet. Ein Problem, das die Fachleute im Blick behalten wollen. Immerhin habe, so Frauke Kleemann, das nasse 2016er-Frühjahr zu keiner Massenvermehrung von Schädlingen geführt. Die Jägerschaft: Abschusszahlen und Wildverbiss, Herabstufung einzelner Reviere in andere Verbissklassen – hier gab es in der Vergangenheit unterschiedliche Sichtweisen, speziell im Sommer 2015. Und heute? Berthold schwärmt: "Die Zusammenarbeit mit den Jägern ist sehr gut, kooperativ, sehr kollegial." Frauke Kleemann ergänzt: Die Zielvereinbarungen orientieren sich am Wildverbiss. Dies sei der ehrlichere Weg als das Festlegen genauer Abschusszahlen. Apropos Wildschwein. Selbige spielen im Nadelholz kaum eine Rolle, erfährt Josef Seifried auf Nachfrage. Schwarzwild, so Berthold, sei hier im Forst uninteressant. Nicht jedoch in der Landwirtschaft. Rückegassen: "Das Experiment mit der Rückegassenkonzeption hat funktioniert", fasst Bürgermeister Johannes Blepp zusammen. Olaf Berthold teilt mit, dass statt der beschlossenen 10 000 Euro lediglich 6300 Euro benötigt worden seien. Der Rest des Geldes sei für Reparaturen aufgebraucht worden. In den vergangenen zwei Wochen bei ungünstigen Wetterbedingungen hätten sich die befe­stigten Rückegassen bei der Holzernte bewährt. Im schlimmsten Fall sei eine Tiefe von 20 Zentimetern gemessen worden. Die Forstvorgaben würden, so Berthold, bis zu 40 Zentimeter erlauben. Blick ins Jahr 2017: Einen Überschuss von 34 733 Euro weist der Plan des Forstes aus – und damit doch eine schwarze Zahl statt einer zuerst angedachten grünen Null. Für den Gemeindehaushaltsplan verbleiben etwa 15 000 Euro. Der Unterschied entsteht wegen weiteren Rückegassensanierungen (10 000 Euro) und Personalberechnungen. Was wird gemacht? Berthold und seine Mannen wollen Holzernte in Hofbosch, Dorferholz und Kleinheiden anpacken. Von den 2700 Festmetern sollen 1400 Festmeter Maschinen erledigen, 1300 fleißige Hände. 970 Pflanzen sollen gesetzt werden – in Globen- und Forchenwald insgesamt 950 Weißtannen plus 20 seltene Exemplare entlang eines Teerwegs im Globenwald. Dahinter verbirgt sich die Elsbeere, erfährt Gotthard Mei auf Nachfrage. Ein Tiefwurzler, die Elsbeere.

18 Hektar Bestandspflege seien außerdem geplant. Rückegassensanierungen sollen in Dorferholz, Hofbosch und Globenwald erfolgen. Wegeertüchtigung betreffen Hochsträß und den Verbindungsweg in Kleinheiden nach Villingendorf, der als reichlich ramponiert nach dem jüngst fleißigen, wenn auch illegalen Gebrauch gilt. Ökokonto: Könnten Pflanzungen im Wald angerechnet werden, will Thomas Glatthaar wissen. Die 20 Elsbeeren eher weniger, meint Berthold. Anders sehe es womöglich in Villingendorf aus. Dort plane man Größeres. Generell gesprochen, so der Revierleiter weiter, gebe es Ökopunkte, wenn man zum Beispiel Fichten durch Eichen ersetze. Oder sich die Verantwortlichen jenseits der ordnungsgemäßen Forstwirtschaft zum Beispiel bei der Traufgestaltung engagieren, ergänzt Frauke Kleemann. Alles ist gut: Die sichtlich positive Stimmung des Revierleiters erhält ein I-Tüpfelchen durch die einstimmige Genehmigung des forstlichen Betriebsplans im Gemeinderat. Und der Bürgermeisters schlägt einen gemeinsamen Waldbegang im kommenden Frühjahr vor.