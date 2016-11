Bösingen Unterirdische Notwendigkeiten

Da es naturgemäß schwierig ist, unterschriftsreife Vorhaben für die Zeit bis zum Jahr 2020 vorzustellen, zieht der Bürgermeister die großen Linien. Viel werde sich unterirdisch abspielen. Kanaluntersuchungen und Sanierungen, kombiniert mit Belagsarbeiten der entsprechenden Straßen, kommen überwiegend aufs Tapet.

Genannt werden neben anderen Schulstraße, Dunninger Weg, Obere Freitorstraße sowie Parkplatz Ortsmitte und Mehrzweckhalle in Bösingen. Ebenso die Kläranlagen. Der Römerweg (ohne Feinbelag) steht nach Einwand von Gotthard Mei in der Diskussion. Generell, so Blepp, sei es eine Frage der Prioritätensetzung. Die sogenannte Eigenkon­trollverordnung (Kanaluntersuchungen) enge jedoch den Spielraum ein.

Weitere Projekte betreffen zum gewissen Teil das "Betreute Wohnen" in Herrenzimmern (ab 2020), eine eventuelle Sanierung des Wendelinusheims, aber auch das neue Sportheim des VfB.

Während die Zuführungsrate, das erwirtschaftete Geld aus dem Verwaltungshaushalt, nach Berechnungen von Kämmerer Matthias Jetter 2018 abnimmt (650 000 Euro), erholt sie sich dafür 2019 wieder (710 000 Euro). Tröstlich: Die Pro-Kopf-Verschuldung sinkt laut Plan weiter und könnte ab Ende 2018 die 300-Euro-Grenze unterschreiten.

Turnhallen in den Ferien

Fix gemacht sind außerdem die Turnhallen-Benützungszeiten während der Schulferien. Einstimmig gilt die Regelung, dass die Hallen für den Trainingsbetrieb und für Veranstaltungen komplett geschlossen seien: in der ersten Woche der Weihnachtsferien und in den Wochen vier bis sechs in den Sommerferien. In der ersten Januarwoche ist Trainingsbetrieb möglich.

Tanzveranstaltungen, Hochzeiten oder ähnliche Veranstaltungen seien grundsätzlich nicht mehr in den Ferien erlaubt, heißt es im Aktenvermerk. Bestandsschutz genieße das Weinfest des Musikvereins Harmonie und eine Veranstaltung eines Vereins aus Herrenzimmern in der ersten Januarwoche. Weitere beantragte Veranstaltungen in den Ferien würden nur über Einzelfallentscheidungen des Gemeinderats genehmigt.