Bösingen-Herrenzimmern. Vermutlich beim Ausparken hat ein unbekannter Autofahrer in Herrenzimmern im Zeitraum zwischen Samstag, 22 Uhr, und Sonntag, 1.30 Uhr, auf dem Parkplatz eines Gasthauses in der Bösinger Straße einen Nissan Terrano beschädigt. Ohne sich um den Schaden von rund 700 Euro zu kümmern, suchte der Unbekannte das Weite. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei in Schramberg, Telefon 07422/2 70 10, entgegen.