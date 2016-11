Bösingen Überraschung in fast jedem Nistkasten

Man sah, dass für die zweite Brut ein neues Nest auf das erste gebaut wurde. In einem Fall war das Nest vollkommen sauber und leer, in einem anderen lagen vier Eier, wieder in einem anderen lag noch ein Ei drin, im nächsten waren tote Meisen. Man sah die verschiedenen Nestbauten von Meise und Kleiber. In einem anderen Nistka­sten war bereits ein Winterquartier hergerichtet; eine Hasel- oder Waldmaus hatte mit Haselnüssen ihren Wintervorrat angelegt. In einem weiteren Fall war der erste Nestbau noch nicht vollendet. In einem anderen Nistkasten war die Öffnung sehr groß, ein grauer Schläfer oder ein Marder hatte sein Quartier aufgeschlagen.

Die Nistkästen hat der frühere Forstinspektor Wendelin Banholzer sowie die Gruppe Pusteblume vom Obst- und Gartenbauverein Bösingen zum Teil gebaut und an die Bäume aufgehängt.