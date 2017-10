Bei besten Wetterbedingungen folgten zahlreiche Mitglieder und Gäste der Einladung zum letzten gemütlichen Hock in 2017 an der Hofboschhütte des Albvereins Bösingen. Die Bewirtungsleute hatten alle Hände voll zu tun und freuten sich mit den Gästen über den herrlichen Herbsttag im goldenen Oktober. Sie genossen die wärmenden Sonnenstrahlen sowie die hausgemachten Zwiebelkuchen der Vereinsfrauen und den neuen Wein in vollen Zügen. "So Gott will, werden wir im nächsten Jahr gerne wieder kommen", bekundeten die Stammgäste. Foto: Hezel