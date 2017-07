Bösingen Tanz und Tombola

Der Vereinsring Herrenzimmern freut sich auf Gäste aus Nah und Fern und will ihnen nicht nur einen bunten Mix aus Speisen und Getränken bieten, sondern auch ein vielfältiges Rahmenprogramm. Unter anderem werden bei der Tombola Gewinne im Gesamtwert von 4000 Euro in bar und weitere wertvolle Sachpreise verlost.

Nach dem Fassanstich, durch Bürgermeister Johannes Blepp am Freitagabend um 18 Uhr mit musikalischer Umrahmung durch die Musikkapelle Herrenzimmern, steht gemütliches Beisammensein in den Dorffest-Hütten in der Ortsmitte auf dem Programm. Anschließend werden die örtliche Newcomerband "S’Shepered" und DJ Mike mit Musik unterhalten. Am Samstagnachmittag beginnt der Festbetrieb um 17 Uhr, gegen ­19 Uhr gibt’s Live-Musik mit den "Schwarzwaldfegern" Guschte und Norbert. Mit fetziger Tanz- und Unterhaltungsmusik sei somit eine Super-Stimmung vorprogrammiert, so die Verantwortlichen des Vereinsrings. In der Festhalle zeigt der Radfahrverein "Kunstrad-Showfahren". Am Sonntag lädt das Dorffest ab 10 Uhr zum gemütlichen Frühschoppen ein.

Überwachung durch Polizei und privaten Sicherheitsdienst